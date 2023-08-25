محمد رمضان: هدنة من دراما 2024 عشان الجمهور ميزهقش مننا

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالنجاحات التي استطاع تحقيقها على صعيد الدراما التلفزيونية منذ بدايته بمسلسل ابن حلال عام 2014 وختاما بجعفر العمدة، قائلا: «رغم إني ما زلت ببداية حياتي لكن شاركت بـ 10 سنوات من 60 سنة دراما».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، بمناسبة مرور 60 عاما على أول عمل درامي، أن الجيل الحالي يقف على أعتاب مسئولية كبرى اتجاه الحفاظ على مكانة وريادة مصر الفنية، معقبا: «اتولدت وجدت مصر هي الرائدة في السينما والموسيقى والدراما، النجوم الكبار السابقين تركوا لنا مصر رقم واحد، إن شاء نكون قدر المسئولية ونحافظ على ريادتها».

وأضاف أن تطور صناعة الدراما والاهتمام بالقضايا وجودة المحتوى المعروض؛ أصبح ضرورة حتمية لمواكبة مفردات العصر مستشهدا بالحكمة القائلة: «تجدد أو تبدد»، مشيرا إلى اطلاع الجمهور عبر منصات المشاهدة على أحدث التقنيات والوسائل المستخدمة، معقبا: «لازم طوال الوقت نكون في أقرب مكانة لمستوى الأعمال الأمريكية، وخطوة خطوة لغاية ما ننافسهم».

وتمنى رمضان الحصول على جائزة من تصويت الجمهور عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة» خلال موسم دراما رمضان الماضي، قائلا: «مهرجان القاهرة للدراما صنع لأجل الجمهور، ويا رب نظل عند حسن ظنهم، لو فزت بجائزة أتمنى تكون جائزة من تصويت الجمهور».

وبشأن تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، كشف عن تجهيز الجزء الثاني من المسلسل لموسم «2025»، قائلا: «سأحصل على استراحة من دراما 2024، لأن مستمر من 6 سنوات متواصلة في الدراما، لازم أعمل هدنة عشان الجمهور ميزهقش مننا»، حسب تعبيره.

وأكد أن مستوى الحفلات الغنائية داخل مصر الوطن العربي لا تقل عن نظيرتها في الولايات المتحدة، قائلا: «سعيد بتطور بلدي في كل شيء الدراما والسينما والحفلات، وفخور بعظمة العلمين الجديدة، من لحظة دخولي مش قادر استوعب كل ده حصل امتي، متي صنعنا هذه المدينة الساحرة العظيمة».