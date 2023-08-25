ذكرت تقارير إخبارية في إسبانيا أن لويس روبياليس بصدد الاستقالة اليوم الجمعة من منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الانتقادات الحادة لسلوكه عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات في سيدني يوم الأحد الماضي.

وتأتي الاستقالة المتوقعة لروبياليس بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) بدء إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني البالغ من العمر 46 عاما.

وكان روبياليس قام بتقبيل لاعبة خط الوسط جيني هيرموسو في الفم خلال مراسم التتويج، بعد فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم بالفوز في النهائي على نظيره الإنجليزي.

وذكر فيفا في بيان أصدره مساء أمس الخميس :"أبلغت لجنة فيفا التأديبية، اليوم، السيد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بفتح إجراءات تأديبية ضده بناء على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات يوم الأحد 20 أغسطس 2023."

وأضاف فيفا :"يمكن أن تشكل هذه الوقائع انتهاكات للمادتين 13.1 و13.2 من قانون فيفا التأديبي."

وتابع :"لن تقدم لجنة فيفا التأديبية أي معلومات إضافية حول هذا الإجراء التأديبي حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه."

واختتم فيفا بيانه :"وإذ يجدد فيفا التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، فإنه يدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك."