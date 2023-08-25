فاز المخرج محمد شاكر خضير بجائزة أفضل مخرج، عن مسلسل "تحت الوصاية"، وذلك بالنسخة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما.



وفازت الفنانة هالة صدقي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" والتي أهدتها للمخرج الراحل نور الدمرداش أول من تعاونت معه، وللمخرج محمد سامي آخر مخرج تعاونت معه.



وفي جوائز التمثيل، فاز الفنان رشدي الشامي بجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن مسلسل تحت الوصاية مناصفة مع الفنان حمزة العيلي عن دوره بمسلسل" رسالة الإمام".



وفاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل "موضوع عائلي"، والذي توجه بالشكر للمخرج جمال عبد الحميد الذي أول من اكتشفه وتنبأ له بمكانة كبيرة.



كما فاز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، مسلسل" جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.