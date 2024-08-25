تل أبيب وحيفا تفتحان جميع الملاجئ وتلغيان جميع الأنشطة

أعلنت بلدية تل أبيب أنها قررت فتح جميع الملاجئ صباح اليوم الأحد، في ضوء التطورات الأمنية بشمال إسرائيل.

وقالت البلدية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": مواصلة للتطورات الأمنية في الشمال قامت بلدية تل أبيب صباح اليوم بتقييم الوضع بمشاركة رئيس البلدية وكافة الجهات الأمنية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان "البلدية تعمل بتعاون كامل مع القيادة الداخلية وشرطة إسرائيل ومختلف وكلاء الإنقاذ ومستعدة للاستجابة لأي طلب".

وتابع البيان "بتوجيه من القيادة الداخلية تم إغلاق شواطئ الاستحمام الآن، وستتم الأنشطة الترفيهية حسب تعليمات القيادة الداخلية فقط في الأماكن التي تتوفر فيها مساحات محمية".

وأردف "فتحنا جميع الملاجئ صباح اليوم".

وذكر أن "240 مأوى في "تل أبيب يافا" تتم صيانتها وتجهيزها بانتظام وجاهزة دائما والآن".

وفي شمال إسرائيل، قال رئيس بلدية حيفا "لقد فتحنا جميع الملاجئ، وألغينا عرضا كان مخططا له الليلة وألغت جامعة حيفا جميع الأنشطة، ونحث السكان على البقاء بالقرب من منطقة محمية" وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

كما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.



