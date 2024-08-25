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تورينو يهزم أتالانتا بثنائية في الدوري الإيطالي

وكالات
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 11:01 م

حصد فريق تورينو 3 نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه أتالانتا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب تورينو الأولمبي، افتتح أتالانتا التسجيل عبر ماتيو ريتيجي (ق26).

وبعد 5 دقائق، أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق إيفان إليتش.

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف تورينو الهدف الثاني بواسطة تشي آدمز (ق49).

بهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده إلى 4 نقاط، بوصافة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف فقط عن إنتر المتصدر.

وإلى جانب إنتر وتورينو، يملك جنوى وبارما أودينيزي أيضا 4 نقاط في جعبتهم، بينما لا تزال مباريات الجولة الثانية مستمرة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أتالانتا عند 3 نقاط بالمركز الـ8.


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