سمير فرج: إيران تعيش في ورطة بسبب الرد على اغتيال إسماعيل هنية

قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ إيران تعيش ورطة كبيرة وخطيرة بسبب الرد على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مبنى تابع للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن إيران تخاف من رد فعل إسرائيل حال توجيه ضربة لتل أبيب، لأن الرد سيكون باستهداف المفاعلات النووية.

وأكد أن إيران تحملت 13 سنة عقوبات وعاش شعبها ظروفًا صعبة اقتصاديًا، ويتبقى لها عام واحد وتنتج القنبلة النووية وتدخل نادي الدول النووية وهي لا تريد أن تخسر جهد السنوات الماضية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح مساء الأحد، بأن رد بلاده على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي بطهران سيكون حاسما ومحسوبا جيدا.

وأضاف أن إيران لا تخشى التصعيد لكنها لا تسعى إليه على عكس إسرائيل.