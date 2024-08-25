صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

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أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض مواجهة برينتفورد مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق ليفربول نظيره برينتفورد على ملعب أنفيلد، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني، هجوم فريقه ليفربول في مواجهة برينتفورد مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل ليفربول في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ.

الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح.