مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنظم فعاليات نادي البحث عن وظيفة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات نادي البحث عن وظيفة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن التدريب سيستمر لمدة 10 أيام في مركز شباب مدينة دمياط الجديدة، ضمن فعاليات أندية البحث عن وظيفة، ومتابعة تنفيذها بالمحافظات المختلفة، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، والتواصل مع الشركات، لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.

ويهدف نادي البحث عن وظيفة، إلى تنشيط وإشراك الشباب في أنشطة البحث عن عمل، من أجل تمكينهم من العثور على وظيفة مناسبة في أقصر فترة زمنية، من خلال تعزيز شبكة دعم من الأفراد الذين يتشاركون في نفس الاحتياجات، مع تلقي تدريب مكثف على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل، ويأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.