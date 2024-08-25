الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين 35 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، منهم طفلتان أفرج عن إحداهما لاحقا، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان – الذي نقلته وكالة «وفا» - إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ»، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.