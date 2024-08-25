الفيوم: مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة عند مدخل قرية غيضان بدائرة مركز الشواشنة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الشواشنة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، ووجود حالة وفاة و3 إصابات بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ للفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق مدخل قرية غيضان بدائرة المركز؛ ما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.