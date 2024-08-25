تنظيم أنشطة صيفية متنوعة في قصور الثقافة المتخصصة

شهدت قصور الثقافة المتخصصة بالمحافظات، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وفي محافظة القليوبية، نظم قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا عددا من اللقاءات التوعوية والتثقيفية، منها لقاء بعنوان "النفايات الإلكترونية وخطورتها" تحدثت خلاله أسماء السيد، مسئول النشاط، للرواد من الأطفال عن مخاطر تلك النفايات وطرق التخلص الآمن، وآليات الاستفادة منها.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "تلوث التربة الزراعية"، أوضحت خلالها نشوى رفعت، أخصائي ثقافي، أسباب التلوث ومدى خطورته، وكيفية المعالجة.

من ناحية أخرى أقيم لقاء بعنوان "الدفاع عن الوطن واجب مقدس" ناقشت خلاله ولاء ممدوح، أخصائي ثقافي، أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطن ودوره نحو الوطن خاصة في أوقات الأزمات.

ونفذ القصر عددًا من الورش منها ورشة مشغولات يدوية بالكروشيه، منتجات جلدية، تصميمات فنية بتقنية الكولاج، بالإضافة إلى تنظيم زيارة إلى حضانة جمعية تنمية المجتمع المحلي، تضمنت رسم وتلوين، وألعاب ترفيهية.

كما شهد قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة عددا من الورش الحرفية وهي تعليم المكرمية، التريكو، التطريز على القماش، السجاد اليدوي، وتصميمات بالصلصال.

فيما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة عن "وحدات التخزين بالحاسب الآلي"، بجانب استكمال فعاليات دورة تعليم أساسيات برنامج معالج النصوص.

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتورة منى شعير، مجموعة متنوعة من الأنشطة بمحافظة الإسكندرية.

وعقد نادي أدب قصر التذوق الفني بسيدي جابر، لقاء لمناقشة المجموعة القصصية "سر الابتسام" للأديب يحيى فضل سليم، بحضور الأديب محمد عطية، والناقد عاطف الحناوي، أدار اللقاء الدكتور أحمد سماحة رئيس نادي الأدب، وذلك بقصر ثقافة مصطفى كامل.

كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية منها عمل تصميمات بالأبيض والأسود بقصر ثقافة الشاطبي، تصميم حيوانات وطيور بتقنية الفسيفساء، "عروسة العصا" باستخدام الجوخ، بجانب ورشة أشغال فنية بحضانة سيمبا.

ومع أطفال مركز كيدز ستديو لتنمية المهارات أقيمت ورشة تلوين على قوالب من الجبس، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.

وفي محافظة القاهرة، قدم قصر الغوري للتراث ورشة حكي عن "شارع الخرنفش بحي الجمالية" للتعريف بالخلفية التاريخية لذلك الشارع الذي شهد خروج كسوة الكعبة الشريفة من مصر، والواقع فيه مدرسة القديس يوسف المعروفة بمدرسة "الفرير" إحدى أشهر المدارس في القرن الـ19، وتخرج منها رموز مصر منهم الزعيم سعد زغلول، ومصطفى كامل، والفنانين رشدي أباظة، فريد الأطرش، ونجيب الريحاني وغيرهم.

فيما شهدت محافظة الجيزة، ورشة تصميم ابتكاري بمدرسة الأمل، ورشة خيامية بمدرسة 6 أكتوبر، وأخرى لرسم عناصر من الطبيعة بقصر الإبداع الفني.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بمختلف المحافظات، بجانب المسابقات المقدمة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ، ومصر ترسم، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع"، ومسابقة "الكاتب المصري" الخاصة بالدراما المسرحية.