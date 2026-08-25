النصر يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية مثيرة ويتصدر الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا مثيرًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

واستضاف ملعب الاتفاق مواجهة الفريقين، التي شهدت إثارة كبيرة، بعدما نجح أصحاب الأرض في إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

وافتتح الاتفاق التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق أوندريج دودا، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك النصر.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، تمكن ألفارو ميدران من إضافة الهدف الثاني للاتفاق، ليخرج أصحاب الأرض إلى الاستراحة متقدمين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، انتفض النصر ونجح في قلب تأخره إلى فوز مثير، بعدما قلص عبد الإله العمري الفارق في الدقيقة 74.

وبعد ثلاث دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 77، أدرك ساديو ماني التعادل للنصر، قبل أن يعود اللاعب نفسه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ويسجل هدف الفوز القاتل، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورغم النقص العددي، واصل النصر ضغطه حتى نجح في حسم المباراة لصالحه، ليحقق ريمونتادا مثيرة أمام الاتفاق.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.