وزيرة المالية الإندونيسية: المظاهرات قد تهدد مناخ الأعمال في البلاد

حذرت وزيرة المالية الإندونيسية، سرى مولياني اندراواتي، من أن المظاهرات التي تشهدها البلاد قد تهدد مناخ الأعمال في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن اندراواتي القول للصحفيين اليوم الأربعاء" سوف نستمر في طمأنة جميع الأطراف التجارية، ونؤكد لهم أن إندونيسيا مستقرة وتخضع لإدارة جيدة".

يشار إلى أن المظاهرات التي تشهدها إندونيسيا للاحتجاج على تعديلات مقترحة للقانون الجنائي أثارت مخاوف من إمكانية أن تضر بالنمو والاستقرار في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.

وشهدت عدة مدن إندونيسية اليوم مظاهرات شارك فيها الآلاف للاحتجاج على التعديلات التي يقول المنتقدون إنها سوف تهدد الحريات المدنية.

وكانت الشرطة قد أعلنت اليوم أن أكثر من 300 شخص أصيبوا بعد أن اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في العاصمة جاكرتا خلال مظاهرات.

وحذرت السفارة الأمريكية في جاكرتا اليوم من احتمالية اندلاع مظاهرات خلال الأيام المقبلة، وطالبت مواطنيها بتجنب التواجد في المناطق التي تشهد احتجاجات.

وكان من المقرر أن يمرر البرلمان الإندونيسي مشروع التعديلات على قانون العقوبات أمس الثلاثاء، لكنه قرر تأجيل التصويت على مشروع القانون بناء على طلب رئيس البلاد جوكو ويدودو.