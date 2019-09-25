علقت الفنانة فيفي عبده، على مقطع الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وأعربت فيه عن رفضها لدعوات التظاهر، معقبة: "أنا معرفتش أنا اتكلمت إزاي أو عملت إيه، لكن اللي من القلب يوصل القلب".

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء االثلاثاء: "وكالعادة زي ما بدخل أونلاين، تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة، ولكل القضاء العالي، ولكل راجل وامرأة مصرية، ولكل شاب وشابة مصرية".

وأوضحت أن سبب نشرها لهذا الفيديو يعود إلى ولائها لمصر عبر قولها: "دي تراكمات، أنا أم مصرية، متجوزتش حد وإداني جنسية، أنا مصرية أبا عن حد، أنا من إمبابة وست مصرية حتى النخاع وعمري ما هتغير عن مبادئي، أنا بنت بلد".

وتابعت: "أنا بصراحة مش بدخل الفيسبوك ده خالص، كنت في الأول ابتديت على الفيسبوك، لكن اترقيت زي اللي خد رتبة، لأنه فيه كذب كتير أوي، وفيه حاجات مش مظبوطة مش لازم الناس كلها تشوفها، وكل ما أرجع ألاقي شتيمة شتيمة شتيمة".