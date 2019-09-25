مختار نوح: تركيا على شفا هاوية من النار إن لم يغير أردوغان من سياسته

قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب أردوغان، ينفق كثيرًا ليخفي الرأي الآخر في تركيا، تعقيبًا على مطالبة زعيم المعارضة التركية بتغيير سياسة الجمهورية التركية تجاه مصر، ودعوته بشكل واضح وصريح للتصالح، والتخلي عن جماعة الإخوان.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية« TeN»، الثلاثاء، أن تركيا على شفا هاوية من النار، إن لم يعدل أردوغان من سياسته، نظرًا لأنه يعاني من انشقاقات داخلية كبيرة.

وأوضح أن أردوغان، ينفق مرتبات ضخمة ومعاشات كاملة للقيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا، مما جعل المعارضة التركية، تدعو رئيسها لوقف الدعم عن جماعة الإخوان و التصالح مع مصر.

وتابع مختار نوح، بأن سياسة الإعلام في مصر يجب أن تتغير و تلقي الضوء على الأنظمة الممولة لجماعة الإخوان، وتظهر حقائق ما يحدث داخل مجتمعاتها كحقيقة الإنقلاب المزعوم في تركيا.