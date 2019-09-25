وزير الأوقاف يبحث مع مفتي روسيا الاتحادية تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة



بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، والمفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، سبل التعاون بين الوزارة والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية، حيث استعرضا تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وخلال اللقاء، أهدى جمعة الشيخ راوي عين الدين عشر دعوات لمشاركة أبناء الإدارات الدينية من الأقاليم الفدرالية بدولة روسيا الاتحادية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقدها الوزارة 8 فبراير المقبل، إلى جانب نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"، وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، والكتابان أيضا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضلا عن 100 نسخة من الترجمة الروسية لوثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

واستعرض جمعة تجربة الوزارة في ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا إلى اللغة الروسية في إطار ترجمتها إلى 18 لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهو ما كان محل إعجاب من المفتي، كما ناقش الطرفان آلية الاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية.

من جانبها ذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أن "جمعة" والمفتي قبيل مغادرتهما للعاصمة الروسية موسكو إلى القاهرة، سيجريان زيارة المعهد العلمي التابع للإدارة الدينية لروسيا، ثم يعقدان اجتماعا مع السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا بشأن التنسيق المستمر بين الجانبين من خلال القنوات الرسمية بوزارة الخارجية المصرية، لتفعيل أوجه التعاون في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة من دولة روسيا الاتحادية وفق برامج محددة في قضايا تجديد الخطاب الديني سواء بالعاصمة الروسية موسكو أم بغيرها من المدن الروسية، وكذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.