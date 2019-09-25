أشاد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، بالبداية التي حققها السويسري رينيه فايلر مع الفريق الأحمر منذ تولي القيادة الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته.

فايلر استهل مشواره مع الأهلي بالفوز على كانو سبورت في غينيا بيساو، ثم توج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يفوز على سموحة في الجولة الأولى للدوري الممتاز الإثنين الماضي.

وقال يوسف، في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "بداية فايلر ناجحة مع الأهلي، إنه يؤدي بشكل جيد حتى الآن مع الفريق حيث يملك تشكيلا مميزا بعد التدعيمات التي قام بها النادي الصيف الماضي وفي يناير".

وأضاف: "من الصعب الحكم على فايلر إلا قبل شهرين أو ثلاثة حتى تظهر بصماته مع الفريق، لكن البداية مهمة لأي مدرب يتولى القيادة الفنية، والفترة المقبلة ستكشف الاتجاهات التي سيسير خلالها الأهلي".

وأكمل: "فايلر اضطر لإجراء عدة تغييرات على التشكيل نظرًا لتلاحم المباريات، ويجب عليه تجهيز اللاعبين في ظل السفر لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا".