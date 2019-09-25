النمسا تؤكد تكثيف التعاون مع المغرب وسويسرا فى قضايا الهجرة ودعم الأمم المتحدة

بحث ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الاربعاء - أن الوزيرين اللذين التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك – شددا على أهمية زيادة قوة العلاقات الاقتصادية والتنسيق المستمر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر البيان، أن وزير الخارجية النمساوي التقى أيضا نظيره السويسري ايجناسيوس كاسيس حيث تطرقت المباحثات الى دعم علاقات التعاون والجوار بين النمسا وسويسرا، مضيفا أن الجانبين أكدا مجددا الاهتمام الشديد بتعزيز النظام متعدد الأطراف القائم على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة.