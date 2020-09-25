التحقيق مع 4 شركات طيران منخفض التكلفة في إيطاليا بسبب رحلات ملغاة

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تواجه أربع شركات طيران منخفض التكلفة في إيطاليا، من بينهم شركة طيران (رايان آير)، تحقيقا لمكافحة الاحتكار، وذلك إثر فشلهم في سداد تكاليف رحلات ملغاة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت هيئة حماية المنافسة في إيطاليا في بيان اليوم الجمعة، إن الشركات الأربع قدمت قسائم بدلا من السداد الكامل لتكاليف الرحلات الملغاة، في خطوة تمثل "انتهاكا محتملا" لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المسافرين جواً.

وذكر البيان أن شركات الطيران الثلاث الأخرى التي يشملها التحقيق هي فيولينج وإيزي جيت وبلو بانوراما.

وأوضحت هيئة حماية المنافسة أنه على الرغم من أن انتشار وباء كورونا كان السبب وراء الإلغاء، فإنه قد تم تحديد موعد الرحلات محل التحقيق بعد نهاية فترة الإغلاق في إيطاليا.

وتواجه شركات الطيران الأربع اتهامات بالإخفاق في إبلاغ العملاء بشأن حقوقهم الخاصة بالإلغاء، وتقديم خدمة عملاء "مرهقة وسيئة" عبر خط مساعدة هاتفي باهظ الثمن و "يصعب الوصول إليه".

وأشارت الهيئة إلى أنها فتحت تحقيقا مماثلا في شهر يوليو الماضي مع شركتي طيران أخريين وهما أليتاليا وفولوتيا.