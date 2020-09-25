فخري الفقي: خفض سعر الفائدة سيؤثر إيجابيا على التعاملات في البورصة المصرية

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن قرار خفض سعر الفائدة بنصف في المئة جاءت في إطار رغبة البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد المصري.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه تعتبر بداية لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تراوح سعر الفائدة من 8 إلى 9% يعد تحفيزا للنشاط الاقتصادي بعد الإغلاق الذي جرى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن ما يهم المواطن أن النشاط الاقتصادي في الناتج المحلي إيجابي وبدأ يعود إلى حالته الطبيعية، إضافة إلى إتاحة السلع والخدمات، ذاكرًا أن هذا سيؤثر إيجابيا على النشاط الاستثماري والتعاملات في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تعتبر استقرارا في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن «شهية المستثمر في البورصة يمكن أن تحقق له عائدًا إضافيًا».

ولفت مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إلى أنه يتوقع انتعاش في سوق العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة خفض سعر الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة على الإيداع والإقراض، ليسجل 8.75%، 9.75% على التوالي، وذلك للمرة الثانية بعد الخفض الاستثنائي في مارس الماضي.