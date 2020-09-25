منتخب الشباب يواجه السعودية مرتين استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021

يستعد منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة مدربه ربيع ياسين، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب السعودية بشهر أكتوبر المقبل، في إطار الاستعداد لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 والذي سيقام في موريتانيا بشهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر للشباب في القاهرة، أمام السعودية يومي 26 و 29 من شهر أكتوبر، قبل الاستعداد إلى السفر بشهر نوفمبر القادم إلى تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب المقرر إقامتها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، كانت تسببت فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو المنتخب البحرينى فى الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، ولكن تم تأجيلها.

وتضم بطولة شمال إفريقيا للشباب منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا، والمقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلي كأس أمم أفريقيا بموريتانيا.