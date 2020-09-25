لبنان: تسجيل 1143 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة، تسجيل 1143 إصابة كورونا جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 33962.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت أربع حالات وفاة جديدة ، ما يرفع عدد الوفيات إلى333.



وبلغ عدد الحالات الحرجة 151 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14778.



وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.