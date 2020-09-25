وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد التقوى بالتزامن مع إفتتاح ٢٨ مسجد آخر بالمحافظة بتكلفة تتجاوز ٥٠ مليون جنية

إفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية واللواء هشام امنه محافظ البحيرة مسجد التقوى بقرية زاوية أبو شوشة بمركز الدلنجات بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالي القرية بالتزامن مع افتتاح 28 مسجد اخر بنطاق المحافظة اليوم بتكلفة تجاوزت ٥٠ مليون جنيه

ومسجد التقوى يعتبر من أكبر المساجد في زاوية أبو شوشة التابعة لقرية الوفائية والذي تبلغ مساحته ٥٢٠ متر وتم إحلال المسجد وتجديده بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنية وهو مكون من ٣ أدوار .

حيث قام وزير الأوقاف عقب افتتاح المسجد باعتلاء المنبر و إلقاء خطبة الجمعة التى اكد خلالها ان مصر دوله بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والاسكان ودور العباده

ونحن هنا اليوم فى محافظة البحيرة لافتتاح 29 مسجدا

كما أكد وزير الأوقاف أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنية كلمة الدولة وفي مختلف المجالات

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشيد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف حيث تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح عدد ١٣٩ تجاوزت تكلفتها ٢٠٠ مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٣٨٤٣ مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو

مشيراً إلى أنه بالتزامن مع إفتتاح المسجد اليوم فقد تم إفتتاح وأداء الصلاة بعدد ٢٨ مسجداً آخر على مستوى ٩ مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة تتجاوز ٥٠ مليون جنية .