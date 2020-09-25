مواجهة نارية لـ ميار شريف في الدور الأول من بطولة رولان جاروس

أسفرت قرعة الدور الرئيسي الأول من بطولة رولان جاروس للتنس، عن مواجهة صعبة للغاية لميار شريف، نجمة منتخب مصر والنادي الأهلي للعبة.

وتواجه ميار في الدور الأول من البطولة، التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة، والرابعة عالميًا، وتقام مباريات الدور الأول يوم الأحد المقبل.

وتلعب الفائزة من مباراة ميار شريف وبليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.

يذكر أن ميار شريف أول مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وكانت ميار شريف قد تأهلت للدور الرئيسي بعد التغلب في الأدوار السابقة على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو، والأمريكية كاتي ماكنالي، والإيطالية جيوليا جاتو مونتيشوني.