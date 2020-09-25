جريمة اغتصاب طفلة من قبل 14 شخصا تهز السودان!

شهد السودان جريمة اغتصاب مقززة هزت البلاد، وقعت ضحيتها طفلة عمرها 8 سنوات، حيث اغتصبت من قبل 14 شخصا.

وزينب ياسر ابنة لوالدين منفصلين وتقيم مع والدتها، وتعرضت حسب روايتها مع والدها لاغتصاب متكرر من ابن جيرانها و13 آخرين.

وقال ياسر والد الطفلة إن ابنته طلبت منه الإقامة معه ومفارقة والدتها، وبعدها لاحظ أنها تعاني من اضطراب نفسي حاد، وشرود ذهني متكرر، وتوتر حاد، وعدم رغبة في الطعام.

وأضاف أنها كانت تذهب إلى منزل جيرانها للعب، وأن شقيق صديقتها كان يأخذها إلى غرفة في المنزل ويغتصبها بوحشية.

وقالت إن والدة المغتصب علمت بالحادث وطلبت منها الصمت، مشيرة إلى أنها هددتها بالقتل إذا أخبرت ذويها بما حدث معها.

واتخذ ذوو الطفلة الإجراءات القانونية، وفتح بلاغ ضد 17 متهما، منهم بعض أقارب المغتصب، بعد أن أكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض زينب للاغتصاب.