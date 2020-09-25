بوتاس الأفضل في التجربة الأولى لسباق فورمولا وان الروسي

حقق فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بينما جاء زميله البريطاني لويس حاميلتون حامل لقب بطولة العالم في المركز التاسع عشر.

وحقق بوتاس أفضل زمن للفة على المضمار البالغ طوله 5848 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و923ر34 ثانية.

وجاء دانييل ريتشاردو في المركز الثاني بسيارة رينو بفارق 507ر0 ثانية خلف بوتاس، وتلاه ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

أما هاميلتون، المتوج بلقب بطولة العالم ست مرات والمتصدر الحالي للترتيب العام لفئة السائقين، فقد احتل المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام بفارق 55 نقطة أمام بوتاس، ويتطلع إلى معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر، والمتمثل في إحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة.

كذلك يمكن لهاميلتون معادل رقم قياسي آخر لشوماخر، والمتمثل في تحقيق 91 انتصارا في سباقات فورمولا-1، في حالة الفوز بالسباق الروسي يوم الأحد.