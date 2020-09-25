إيفو: توقعات المصدرين في ألمانيا أفضل مما كانت عليه خلال 2018

ارتفعت مجددا توقعات التصدير لدى الشركات في ألمانيا، حيث أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الجمعة، أن توقعات التصدير سجلت في سبتمبر الجاري 4ر10 نقطة، وهي أعلى مما كانت عليه منذ أكتوبر عام 2018، ومقارنة بأغسطس الماضي، تحسنت التوقعات بمقدار 9ر4 نقطة.

وكتب رئيس المعهد كليمينس فوست في بيان أن انتعاش الإنتاج الصناعي في العديد من البلدان المهمة المستقبلة للصادرات الألمانية يعود بالفائدة على قطاع التصدير الألماني.

وبحسب المعهد، فإن توقعات الصادرات لا تتطور بنفس المستوى بين القطاعات المختلفة، حيث تحسنت التوقعات في قطاع الصناعات الكيميائية والمعدات الكهربائية بشكل ملحوظ. وكتب فوست: "قطاع السيارات يتوقع أيضا نموا في المبيعات الخارجية، بينما لا يتوقع قطاع صناعة الآلات أي قفزات كبيرة في الوقت الحالي... في حين يتوقع مصنعو الملابس والسلع الجلدية والأحذية خسائر كبيرة".

وكانت توقعات التصدير انهارت مع بداية أزمة كورونا، وفي أبريل الماضي وصلت التوقعات إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة عند سالب 6ر49 نقطة، وتعود حاليا إلى النطاق الطبيعي تقريبا للسنوات السابقة.