يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للصيدلة، الذي يحل اليوم الجمعة، فمهنة الصيدلة مهنة حيوية تربط العلوم الصحية بالعلوم الكيميائية، وتكون مسؤولة عن ضمان الاستخدام الآمن والفاعلية للمستحضرات الدوائية، وهي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، وتعنى "الدواء".



والصيدلة هي تخصص مهني طبي يكون معني بالتعامل المباشر مع المريض ومتابعة حالته المرضية وتوصيف الدواء المناسب له بجرعاته الدقيقة، وتعد من المجالات البحثية الهامة في الطب الحيوي وتختص بشكل مباشر في البحث في مجالات الدواء وتصنيعه وتطويره، وتلاشي أعراضه الجانبية على جسم الإنسان.



وعلى مر العصور، برز العديد من الصيادلة، الذين سطروا التاريخ ونالوا الجوائز العديدة لإنجازاتهم في المجال الذي اختص بتشخيص الأمراض وتصنيع الدواء، واكتشاف الأدوية والمواد الفعالة، وتحسين فعالية المواد الدوائية أو تقليل سميتها أو آثارها الجانبية.



وفي اليوم العالمي للصيدلة، تعرض "الشروق" في التقرير التفاعلي التالي، أشهر العلماء الذين برزوا في الصيدلة وعلومها، وأسهموا في تأسيس علم الصيدلة وتطويره.