البلاط الملكي: نقل ملك النرويج إلى المستشفى

أعلن البلاط الملكي في النرويج نقل الملك هارالد الخامس إلى مستشفى أوسلو الجامعي اليوم الجمعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وأضاف البلاط الملكي أن الملك في إجازة مرضية.



وذكر البيان أن نجله ولي العهد الأمير هاكون سيحل محله اليوم الجمعة على رأس جلسة لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء.



وتم تتويج هارالد /83 عاما/، ملكا عام 1991.



وألغى هارالد بعض الارتباطات في ديسمبر بسبب عدوى فيروسية، لكنه ألقى خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد كما هو مقرر. وقضى أسبوعا في المستشفى في أوائل يناير بعد إصابته بالدوار.



وخضع الملك لعملية جراحية في القلب في عام 2005 وفي نهاية عام 2003 خضع لعملية جراحية لعلاج سرطان المثانة. وتم وصف الجراحتين بأنهما ناجحتان.



وفي نوفمبر 2017، دخل الملك أيضا المستشفى لفترة وجيزة بسبب عدوى.