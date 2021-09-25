قائد سلة الأهلي: جاهزون للبطولة العربية

عبر مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب فريق الجزيرة والحصول على أولى بطولات الموسم الجديد.

وأوضح أن الأهلي قدم مباريات قوية وحقق العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته في بطولة المنطقة، وهو ما يعتبر مؤشرًا جيدًا للموسم الجديد، في ظل ما قامت به إدارة النادي من جهود كبيرة لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين.

وأشار الجارحي إلى أن الفريق جاهز بقوة للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام المقبلة.

وتضم قائمة لاعبي «رجال سلة الأهلي» كلا من: مودي الجارحي وإبراهيم الجمال ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وسيف سمير وأحمد حمدي وأحمد مهيب ومايكل تومسون وسيف صلاح وعمر عزب ومروان سرحان ومؤمن طارق وعبد الله ناصر وعمرو علاء الدين وعبد الرحمن حسام ومحمود وليد ومالك ياسر أبو الفتوح وإبراهيم زهران.



ويقود فريق رجال سلة الأهلي أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا إداريًّا، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد جاد طبيبًا، وهيثم عاطف أخصائي علاج طبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، ومحمد علي مخطط أحمال، وعلاء لطفي أخصائي إحصاء، ونادر خزام أخصائي تغذية.