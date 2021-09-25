 مواصلة أعمال حملة «معا نطمئن» لتلقي لقاح كورونا بالأقصر - بوابة الشروق
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مواصلة أعمال حملة «معا نطمئن» لتلقي لقاح كورونا بالأقصر

محمد راشد
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 8:11 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 8:11 م

واصلت هيئة الرعاية الصحية تنفيذ أعمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" عملها، اليوم السبت، لتشجيع المواطنين بمحافظة الأقصر على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، لليوم الثالث على التوالي عقب انطلاقها أول أمس الخميس من أمام ديوان عام المحافظة.

وشاركت وحدة السكان بالأقصر، في مبادرة "معا نطمئن" للتوعية والتسجيل لأخذ لقاح كورونا ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء لوصول التسجيل إلى محل إقامة المواطن، وتبدأ فعاليات الحملة يوميا من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

كما تم اليوم تنفيذ أعمال قافلة طبية بمركز الزينية، داخل مركز شباب الزينية بحري لمنح المواطنين جرعة تطعيم من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون من قبل المتطوعين من الأهالي لتسهيل أعمال القافلة.

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