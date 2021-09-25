موسيماني يستعين بصلاح وماني للرد على هبوط مستوى لاعبي الأهلي

استشهد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني، لاعبا ليفربول الإنجليزي في حديثه عن إراحة بعض اللاعبين.
وقال موسيماني في تصريحات للمؤتمر الصحفي لمباراة إنبي: «صلاح وماني في شهر يونيو ويوليو كانوا في إجازة رسمية حصلوا عليها بعد نهاية الموسم في إنجلترا».
وأضاف: «لابد أن يتم إراحة لاعبينا مثل أفشة وشريف هل هذا أدائهم المعروف؟».
وأكمل موسيماني: «حل هذه الأزمة هو أن يحصلوا على راحة بسبب ضغط المباريات المتواصل وهذا سيضر المنتخب في تصفيات افريقيا وكأس العالم».
وأتم: «لو كان لاعبو الأهلي والزمالك في حالة بدنية سيئة سيعود بالسلب على منتخب مصر اتمنى أن يساعدنا الله».