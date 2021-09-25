موسيماني يستعين بصلاح وماني للرد على هبوط مستوى لاعبي الأهلي

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استشهد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني، لاعبا ليفربول الإنجليزي في حديثه عن إراحة بعض اللاعبين.

وقال موسيماني في تصريحات للمؤتمر الصحفي لمباراة إنبي: «صلاح وماني في شهر يونيو ويوليو كانوا في إجازة رسمية حصلوا عليها بعد نهاية الموسم في إنجلترا».

وأضاف: «لابد أن يتم إراحة لاعبينا مثل أفشة وشريف هل هذا أدائهم المعروف؟».

وأكمل موسيماني: «حل هذه الأزمة هو أن يحصلوا على راحة بسبب ضغط المباريات المتواصل وهذا سيضر المنتخب في تصفيات افريقيا وكأس العالم».

وأتم: «لو كان لاعبو الأهلي والزمالك في حالة بدنية سيئة سيعود بالسلب على منتخب مصر اتمنى أن يساعدنا الله».