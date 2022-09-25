وزيرا خارجية الإمارات وقبرص يبحثان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، َوذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم - العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتجددة ومنها التغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.



وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام على الصعد كافة.