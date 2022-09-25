رغم الانقطاع المتعمد للإنترنت والقمع «الدموي» للمتظاهرين، الأسبوع الماضي، دخلت الاحتجاجات في مدن إيرانية مختلفة يومها التاسع، اليوم الأحد 25 سبتمبر، وأفادت الأنباء بأن الأجواء الأمنية تسيطر على معظم المدن الإيرانية اليوم، وذلك بحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال».

وكتب موقع «نورنيوز» المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني، ردًا على الإذن الأمريكي بتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت للإيرانيين: «وصول أمريكا إلى هذا المستوى من التدخل في شؤون إيران الداخلية ليس أمرًا يمكن تجاهله وسيكون بالتأكيد مصحوبًا بالرد اللازم».

وقد أظهرت مقاطع فيديو تلقتها «إيران إنترناشيونال»، اليوم الأحد، أن حشدًا كبيرًا من طلاب جامعة طهران رددوا هتافات مثل: «الجامعة يقظة، إنها مشمئزة من القمع»، خلال مساء أمس السبت.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشباب المحتجين على مقتل مهسا أميني وهم يضعون حواجز حول جسر منتزه «وي» في طهران، لمنع قوات الأمن من الوصول إلى مكان التجمع.

كما أعلنت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان، عن اختطاف عناصر الأمن الإيرانية، الطفل أمين خالقي (14 عاما)، خلال احتجاجات مدينة أشنوى غربي إيران. وأضافت «هنغاو» أنه لا توجد معلومات عن الطفل حتى الآن.

وحصلت «إيران إنترناشيونال» على مقطع فيديو لمحتجين إيرانيين يضرمون النار في صورة للمرشدين الإيرانيين خامنئي والخميني في كرج

وكان عناصر الأمن قد اشتبكوا، مساء أمس السبت، لليوم الثامن على التوالي، مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع رداً على مقتل مهسا (جينا) أميني.

وتظهر الصور والأخبار المنشورة المتظاهرين في شيراز وقد تجمعوا مرة أخرى في شارع زند، مساء أمس السبت، مرددين شعار «الموت للديكتاتور».

كما تظهر مقاطع الفيديو المرسلة من إيران، استمرار الاشتباكات، أمس السبت، بين المحتجين وعناصر الأمن في شوارع شاهين شهر، وزرين شهر، في محافظة أصفهان وآمل في محافظة مازندران.

وفي اليوم نفسه، نُشر مقطع فيديو للاعتقال العنيف لمواطنة في زنجان، حيث اعتدى رجل أمن في ثياب مدنية على إحدى المعتقلات بصاعق في رقبتها.

وقد انطلقت الاحتجاجات في العاصمة طهران، أمس السبت، من جامعة طهران، بالتزامن مع بداية العام الدراسي.