مستشار الأمن القومي الأمريكي: يجب أخذ التهديدات النووية على محمل الجد

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكرملين سرا أن أي «استخدام للأسلحة النووية في العملية العسكرية في أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة على روسيا».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، اليوم الأحد، إن «هذه التهديدات النووية هي مسألة يجب أن نأخذها على محمل الجد».

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وإن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.

وأضاف أن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وأن «هذه ليست مجرد خدعة».

وخاطب من وصفهم بأنهم يحاولون «ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية»، قائلا: «حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم».

وذكر سوليفان: «لقد أبلغنا الكرملين بشكل مباشر وسري وعلى مستويات عالية جدا، بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيواجه عواقب وخيمة على روسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءنا سوف يستجيبون بشكل حاسم، وكنا واضحين ومحددين بشأن ذلك».

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة أوضحت علانية أنها «سترد بشكل حاسم إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية، وأنها ستواصل دعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن بلادها والدفاع عن ديمقراطيتها».



