الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخا باليستيا غير محدد تجاه بحر الشرق، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بعد يومين من وصول حاملة طائرات أمريكية تعمل بالوقود النووي إلى البلاد من أجل إجراء مناورات .

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور أي تفاصيل إضافية ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويأتي الإطلاق في أعقاب تقارير تشير إلى أن بيونج يانج تعتزم إطلاق صاروخ باليستي من على متن غواصة.

ويعتبر هذا هو خامس صاروخ تطلقه كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول منصبها في مايو الماضي.

يشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية، التي يمكنها أيضا، حسب تصميمها، حمل رأس حربي نووي واحد أو أكثر.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن أجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة تجارب صاروخية ذات قدرة نووية.

وكانت كوريا الشمالية قد أصدرت في الآونة الأخيرة قانونا بشأن سياستها النووية، ينص على أن استخدام الأسلحة النووية ليس فقط في حال تعرض البلاد لهجوم من قبل قوات معادية، ولكن أيضا إذا كان هناك تهديد بشن هجوم على قيادة البلاد.

يذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم تشهد تقدما منذ فشل اجتماع القمة بين البلدين في فيتنام في فبراير 2019.