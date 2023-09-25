واشنطن: قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر لا يغير الموقف الأمريكي

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، اليوم الاثنين، إن قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر في أعقاب انقلاب يوليو تموز في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا لا يغير الموقف الأمريكي في النيجر.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وأكد ماكرون أن "فرنسا قررت إعادة السفير الفرنسي في نيامي إلى باريس الأسبوع المقبل، ومغادرة القوات الفرنسية، نهاية العام"، مشيرا إلى أن "النيجر لم تعد دولة ترغب في محاربة الإرهاب"، وذلك حسب قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في النيجر، في وقت سابق اليوم، منع الطائرات الفرنسية من عبور مجال البلاد الجوي، وفقا لوكالة رويترز.

ووفق رسالة نشرت على موقع وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا، فإن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية".