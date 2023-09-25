النيابة تعرض طبيب التخدير المتهم بقتل والديه على الطب النفسي في الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، مساء الأحد، عرض طبيب التخدير المتهم بقتل والديه "مُسن، وزوجته" داخل شقتهما الكائنة في مدينة فيصل، التابعة لمنطقة سيدي بشر "محبوسًا" على مستشفى المعمورة للطب النفسي؛ لبيان مدى سلامة قواه العقلية ومسئووليته عن الحادث.

كما قررت النيابة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، ومدها بتقرر الطب الشرعي حول حالة الجثتين لبيان أسباب الوفاة، ثم التصريح بدفنهما.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جُثي "مُسن وزوجته" مقتولين داخل شقتهما، شرقي الإسكندرية.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن الجثتين لرجل وزوجته ووجدا غارقين في الدماء، وأن نجلهما الثاني اكتشف الواقعة.

وجاء بالتحريات الأولية أنه وفور وصول الممرضة التي تعمل لرعاية الضحيتين نظرًا لمرضهما بما يجعلهما غير قادرين على الحركة، إلى الشقة محل الحادث، طلب منها المتهم الانصراف بدعوى قيامه بنقلهما إلى المستشفى، وأنه سيذهب للنوم، لكنها استغربت وارتابت في أمره، وأبلغت شقيقه الثاني الذي حضر ليفاجئ بوالديه مقتولين.

وذكر شهود العيان للشرطة أنهم رأوا المتهم يتجه إلى المسجد وظل يردد الأذان ويبكي بشدة، ويهذي بكلمات غير مفهومة، وهو ما آثار استغراب رواد المسجد قبل أن يتم اكتشاف الحادث، إذ أشير إلى أنه يعاني من حالة نفسية سيئة، وكان يتلقى العلاج.

تم نقل جثتي القتيلين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.