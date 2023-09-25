ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبى في بني سويف والغربية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وأسفرت الجهود عن ضبط حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" في محافظة بني سويف.



وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.



وضبط حاصل على دبلوم، شريك بمحل، لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهته اقرا بارتكابهما الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.