ضبط 10 عناصر إجرامية متهمين بالاتجار في المخدرات بـ6 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الاتجار في المواد المخدرة.



وأسفرت الجهود بالدقهلية عن ضبط عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,750 كيلوجرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار.



وفي شمال سيناء تمكنت القوات من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام.



في محافظة الإسكندرية تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرام.



كما تمكنت القوات بمديرية أمن الأقصر من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات - كمية لمخدرى "الشابو – الهيروين" - بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



في المنوفية ضبطت القوات عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة لذات العيار.



كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير في البحيرة، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر.



في كفر الشيخ ضبط عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته فرد محلى – كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين". وضبط عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,650 كيلوجرام.



كما ضبط عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بيلا، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين".



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.