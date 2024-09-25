رئيس بعثة الجامعة العربية: هناك حالة إحباط واستياء دولي شديد من عجز مجلس الأمن

أدان السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، المعايير المزدوجة التي يتبعها الغرب في تعامله مع القضايا العربية، مشيرا إلى أن العالم يهاجم احتلال روسيا لأوكرانيا، في المقابل يتجاهل احتلال إسرائيل لفلسطين وأراض في سوريا ولبنان.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، إن العالم يدعم أوكرانيا بالسلاح للدفاع عن أراضيها، في حين يسلح إسرائيل لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين واللبنانيين.

وأضاف أن كلمة السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح الأربعاء ستتناول مسألة المعايير المزدوجة، والمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار إلى أن الاجتماع سيضم 95 متحدثا، نظرًا لحالة "الإحباط والاستياء الشديدين جدا من عدم قدرة مجلس الأمن على إنفاذ الأمن المقرر في ميثاق الأمم المتحدة الذي أصبح ورقة بدون مضمون ولا يوجد من ينفذ أحكامه".

وأكد أن هذا القدر من المعايير المزدوجة يتطلب وقفة حازمة، وهو ما أشار إليه غوتيريش في افتتاح الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد أن الجامعة العربية تتحرك بأقصى سرعة ممكنة بشأن العدوان على لبنان، لافتا إلى عقد مشترك بين المجلس الوزاري العربي مع المجلس الوزاري الإسلامي يوم الجمعة ظهرًا.