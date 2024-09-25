الكرملين: من المستحيل إجبار روسيا على السلام

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن موقف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن "إجبار روسيا على السلام" بأنه خطأ فادح، مشيرا إلى أن هذا الوهم ستكون له حتما عواقب على كييف.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاربعاء، عن بيسكوف القول ردا على سؤال بشأن رد فعل الكرملين على موقف زيلينسكي هذا: "من وجهة نظري، فإن مثل هذا الموقف هو خطأ فادح، خطأ نظامي، وهذا وهم، وسيكون له بالتأكيد عواقب على نظام كييف".

وأضاف: "بطبيعة الحال، تعارض روسيا بشكل قاطع تطبيق المعايير المزدوجة في تفسير القانون الدولي. وتشتهر المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر".

وتابع بيسكوف: "نحن لا نوافق على هذا الموقف. لقد تحدثنا عنه مرارا وتكرارا. تتصرف روسيا في امتثال صارم لجميع مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك الدفاع عن مصالحها المشروعة".

وأكد بيسكوف أنه "في الظروف الحالية، من المستحيل الحديث عن الأمن الاستراتيجي دون أخذ عوامل جديدة في الاعتبار ودون النظر إلى جميع العوامل معًا، بما في ذلك الإمكانات النووية الأوروبية وما إلى ذلك، وهذا كله يحتاج إلى مناقشته معًا، هذا هو موقف روسيا".

وأضاف ردا على سؤال ما إذا كان الكرملين يسمح باستئناف صفقة الحبوب: "في الوقت الحالي، لا يوجد حوار حول هذا الأم".