قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن خطر التصعيد في الشرق الأوسط شديد، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن بلينكن قوله اليوم الأربعاء: «نجتمع في وقت توتر شديد»، وذلك في مستهل اجتماع مع مسئولين كبار ووزراء من دول بمجلس التعاون الخليجي في نيويورك.

وأضاف: «خطر التصعيد في المنطقة شديد. أفضل رد هو الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة ضرورية لتجنب زيادة التصعيد».

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها في اليوم الثالث من هجمتها على لبنان، مستهدفة قرى للمرة الأولى في الشوف وكسروان، إضافة إلى تصعيد غير مسبوق في الجنوب والبقاع وبعلبك.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 51 شهيدًا و223 مصابًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم.