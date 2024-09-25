فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي

قلب كومو، العائد إلى دوري الاضواء للمرة الأولى منذ 21 عاماً، الطاولة على مضيفه أتالانتا وحقق فوزه الأول هذا الموسم عندما حوّل تخلفه بهدف إلى انتصار 3-2 الثلاثاء في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدا أنّ أتالانتا سيواصل صحوته ويحقق فوزه الثاني توالياً والثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف مبكر لدافيدي تساباكوستا (18)، لكن رجال المدرب ولاعب الوسط الدولي الإسباني السابق سيسك فابريغاس ضربوا بقوة في الشوط الثاني وسجلوا ثلاثية.

وأدرك البرازيلي غابريال ستريفيزا التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ومنحت النيران الصديقة التقدم للضيوف عندما سجل المدافع الدولي البوسني سياد كولاشيناتس بالخطأ في مرمى فريقه (54)، قبل أن يعزز الدولي الغامبي عليو فاديرا بالهدف الثالث بمجهود فردي رائع داخل المنطقة (58).

وقلّص البديل الدولي النيجيري أديمولا لوكمان الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع. وهو الفوز الأول لكومو بعد خسارتين وتعادلين فتخلص من المركز قبل الأخير وصعد إلى الخامس عشر بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط.

في المقابل، مني أتالانتا بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز العاشر. وكانت المباراة مقررة الإثنين بيد أنها أرجئت إلى الثلاثاء بسبب استحالة اللعب بعد هطول أمطار غزيرة.