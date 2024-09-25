بلينكن يدعو إلى إجراء أكثر صرامة ضد داعمي روسيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الذين يدعمون روسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، والذي عُقد على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الطريقة الأسرع للمضي قدما هي ببساطة إيقاف الذين يمكنون ويغذون عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ودعا بلينكن إلى "سلام عادل يحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتحديدا، أشار بلينكن إلى دعم روسيا لكوريا الشمالية وإيران.

وقال بلينكن: "كلما زادت روسيا اعتمادها على دعمهما، زاد ما تستخرجه إيران وكوريا الشمالية في المقابل، وكلما أعطى بوتين لبيونج يانج وطهران، زادت تهديدات السلام والأمن، ليس فقط في أوروبا، ولكن في منطقة الهند والهادئ، وفي الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء العالم، حيث تعزز كوريا الشمالية دعمها العسكري لروسيا".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أيضا الصين، التي قال إنها تساعد روسيا في الحفاظ على عمل آلة الحرب.

وذكّر بلينكن مجلس الأمن بمهمته الأساسية وهي "السعي لحل النزاعات بطرق سلمية". وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة "واضح تماما" في هذا الصدد، مضيفا: "يجب علينا السعي من أجل سلام يعزز، بدلا من تقويض، المبادئ الأساسية للأمم المتحدة".