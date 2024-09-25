حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء

نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".‏



وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 24-09-2024 وفقا للآتي:

استهداف مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.

استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2.

استهداف مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة للمرة الثانية بصلية من صواريخ فادي 2.

استهداف قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.

استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.

استهداف مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.

استهداف مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ.

استهداف المخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية.

استهداف معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2.

استهداف المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

استهداف مستعمرة روش بينا بصليات ‏صاروخية.

استهداف قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.

استهداف مستوطنة هجوشريم بصلية ‏صاروخية.

استهداف مستوطنة كتسرين بصلية ‏صاروخية.

استهداف مستوطنة غيشر هزيف ‏بصليات صاروخية.

استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بـ 50 صاروخاً.

استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو للمرة الثانية بـ 40 صاروخاً.

شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات مكثفة من حزب الله.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

هذا، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان.