ابنة سيناتور أمريكي: إسرائيل تدفع لوالدي كي يروج لدعايتها

أعربت مادي بلوك، ابنة السيناتور الجمهوري في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية جاي بلوك، عن استيائها من والدها واتهمته بتلقي أموال من إسرائيل للدعاية لها.

ونشرت مادي، الأربعاء، فيديو قالت فيه إن والدها سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر "50 ولاية، إسرائيل واحدة".

وأشارت إلى أن والدها سافر برفقة "مجموعة من السياسيين الفاشلين" من نيو مكسيكو والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتساءلت: "ما الفائدة التي تعود على سكان نيو مكسيكو من لقائه مع نتنياهو؟".

ولفتت إلى أنها تتعجب من سبب دعوة سيناتور ولاية أمريكية للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبرةً أن والدها أصبح "خاسرًا تمامًا" بتلك الزيارة.

واعتبرت أن والدها من خلال هذه الزيارة وضع "أولويات حكومة إسرائيل قبل أولويات ناخبيه"، وذكرت أن والدها نشر تدوينة طويلة مؤيدة لإسرائيل.

وقالت: "أعتقد حقًا أن إسرائيل تقوم بأمور مثل دفع النقود لوالدي ليقوم بالدعاية لصالحها. (والدي) كان يقول إن الإبادة الجماعية (بغزة) أكذوبة، وإن المدنيين لم يُقتلوا، وكنت أفكر، كم يدفعون لأبي؟ كم تساوي روحه؟" لأنه يبدو أنه باع روحه للشيطان".

وكان السيناتور بلوك نشر تدوينة بشأن الزيارة، أعرب فيها عن سروره لكونه جزء من أكبر وفد دبلوماسي يزور إسرائيل.

وادعى أن إسرائيل استخدمت ملايين الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمنشورات لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة بهدف "الحد من الخسائر في الأرواح" في حملة القصف، زاعما أن إسرائيل "بذلت كل ما في وسعها لتجنب قتل المدنيين" في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.