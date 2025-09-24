بلدية أمستردام تعتمد قرارا يعتبر فرقا إسرائيلية غير مرغوب فيها بالمدينة

وافق مجلس بلدية العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار ينصّ على أن الأندية الرياضية القادمة من دول "تساهم في الاحتلال، أو العنصرية" غير مرغوب فيها بالمدينة، خاصة الأندية التي تشارك أو تدعم سياسات الضمّ غير القانونية والعنصرية لإسرائيل.

وقدم مشروع القرار رئيس مجموعة حزب "دينك" في مجلس بلدية أمستردام، شيهر خان، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات.

وينصّ مشروع القرار على أن الأندية التي تشارك أو تدعم سياسات الضم غير القانونية والعنصرية لإسرائيل غير مرغوب بها في المدينة.

وتم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 42 صوتًا، مقابل 9 أصوات معارضة، حيث سيتم إحالة القرار إلى الهيئات الرياضية والاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وينصّ مشروع القرار على أن الأندية الرياضية المؤسسة في مستوطنات غير قانونية، أو التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار عمليات الاحتلال غير القانونية، أو التي ترفض التعامل بشكل منهجي مع العبارات المتطرفة والعنصرية ضمن جماهيرها المتطرفة، غير مرغوب بها في أمستردام.

وتطرّق مشروع القرار إلى تقارير أممية تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتستخدم المنطقة كسجن مفتوح، وإلى قرار محكمة العدل الدولية وتقارير مؤسسات مستقلة.

وأشار إلى أن أندية إسرائيلية مثل "بيتار القدس" العنصري، ومكابي تل أبيب معروفة بمواقف معادية للعرب والفلسطينيين وممارسة العنصرية.



