سلطنة عُمان تختتم فعاليات تمرين أسد البحر 2/2025

اختُتمت اليوم الخميس فعاليات التمرين البحري السنوي "أسد البحر 2/2025"، الذي نفذته البحرية السلطانية العُمانية في بحر عُمان بعدد من أطقم سفن أسطولها، وبإسناد من الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني.

ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية اليوم، عادت سفن البحرية السلطانية العُمانية المشاركة في التمرين إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، مُعلنة بذلك ختام التمرين البحري السنوي "أسد البحر 2/2025".

ويأتي هذا التمرين ضمن الخطط التدريبية السنوية للبحرية السلطانية العُمانية، لإدامة مستويات الجاهزية لأسطولها ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى مع المهام الوطنية المنوطة بها.