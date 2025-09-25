مصادر إسرائيلية: 700 ألف شخص فروا من مدينة غزة

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية يوم الأربعاء أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفرار، حيث غادر عشرات الآلاف منهم المدينة خلال يوم واحد.



وأوضحت المصادر أن العدد الإجمالي للنازحين في المدينة ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص، مقارنة بحوالي 640 ألف شخص يوم الثلاثاء.

ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، لكن شهود عيان أفادوا بأن أعدادا كبيرة من الأشخاص ما زالت تغادر المدينة المحاصرة يوميا.

ولا توجد تقديرات فلسطينية محدثة للذين يتوجهون نحو جنوب قطاع غزة. وقبل بدء الهجوم، كان يعيش نحو مليون فلسطيني في مدينة غزة.